المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

عودة قاذفتي "تو-160" الاستراتيجيتين من فنزويلا إلى روسيا

عودة قاذفتي "تو-160" الاستراتيجيتين من فنزويلا إلى روسيا
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 