عون: حماية لبنان مسؤولية الدولة ولا مصلحة لنا بمعاداة الخليج

اعلن الرئيس اللبناني ميشيال عون ان الدولة اللبنانية هي المسؤولية عن حماية والدفاع عن لبنان، وقال في خطاب متلفز انه جاهد لمحاربة الفساد مؤكدا عدم وجود مصلحة للبنان في التدخل بشؤون الخليج.

الدولة تضع الاستراتيجية

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يرغب بأفضل العلاقات مع الدول العربية، وتحديدا دول الخليج، متسائلا: "ما هو المبرر لتوتير العلاقات مع هذه الدول والتدخل في شؤون لا تعنينا؟".

واعلن في خطاب متلفز: "صحيح أن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة".

وأضاف: "الدولة وحدها تضع الاستراتيجية الدفاعية وتسهر على تنفيذها. وقبل الوصول إلى هذه النقطة، يجب أن يتوقف التعطيل المتعمد والممنهج وغير المبرر الذي يؤدي إلى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة".

اليوم، ومع نهاية هذه السنة، أحببت أن تكون رسالتي إليكم رسالة مصارحة، وآمل ألا اضطرّ الى أن أقول أكثر

عشتم وعاش لبنان pic.twitter.com/UNVSW3dQoG — General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021

حوار وطني شامل

ودعا إلى حوار وطني عاجل في البلاد، قائلا: "من موقعي كمؤتمن على الدستور أدعو لحوار وطني عاجل من أجل التفاهم على 3 مسائل والعمل على إقرارها ضمن المؤسسات، وهي: اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان، و خطة التعافي المالي والاقتصادي بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر".

أحبائي،

معركتي هي معركة بناء الدولة منذ اليوم الأول الذي مارست فيه الشأن العام والخدمة العامة. هذا ما كنت أحلم به عندما كنت تلميذاً في الكلية الحربية، وقد رافقني طوال عمري — General Michel Aoun (@General_Aoun) December 27, 2021

وتابع: "أنا مؤتمن على الدستور والقوانين، ومن واجبي أن أصارح الشعب اللبناني وأقول له إنه يجب أن نبقى في وطن واحد وفي دولة واحدة، إنما يجب أن نتعلم من التجربة، وأن نعدل نظام الحكم كي تصبح الدولة قابلة للحياة".