عون: لبنان ملتزم باجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، وكذلك دعم عمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وأشار الرئيس اللبناني خلال لقائه بالمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا، في القصر الرئاسي في بعبدا، إلى متابعة المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ لإقرار خطّة التّعافي الاقتصادي والمالي.

كما أكد عون إلى التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر

الرئيس عون عرض مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانّا رونيسكا الأوضاع العامة عشيّة سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن حول مسار تطبيق القرار 1701 pic.twitter.com/wtfrVi12ir — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2022

الرئيس عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة: لبنان يلتزم تنفيذ القرار 1701 ودعم عمل "اليونيفيل" وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي المالي — Lebanese Presidency (@LBpresidency) March 10, 2022

ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية فإن المسؤولة الأممية أعربت عن ارتياحها للدّعم الّذي تلقته من رئيس الجمهوريّة، في عملها كمنسّقة خاصّة للأمم المتحدة في لبنان، على حد قولها.

يشار إلى أن رونيكا تستعد لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس/ آذار الجاري، عن الأوضاع في لبنان وما يتعلّق بتنفيذ ​القرار 1701​.