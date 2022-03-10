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عون: لبنان ملتزم باجراء الانتخابات النيابية في موعدها

منشور 10 آذار / مارس 2022 - 12:01
الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، التزام بلاده باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 أيار المقبل، وكذلك دعم عمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

وأشار الرئيس اللبناني خلال لقائه بالمنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جوانا رونيكا، في القصر الرئاسي في بعبدا، إلى متابعة المفاوضات مع ​صندوق النقد الدولي​ لإقرار خطّة التّعافي الاقتصادي والمالي.

كما أكد عون  إلى التزام بلاده بتنفيذ القرار 1701، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر

ووفقا لما نشرته الرئاسة اللبنانية فإن المسؤولة الأممية أعربت عن ارتياحها للدّعم الّذي تلقته من رئيس الجمهوريّة، في عملها كمنسّقة خاصّة للأمم المتحدة في لبنان، على حد قولها.

يشار إلى أن رونيكا تستعد لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي في 17 مارس/ آذار الجاري، عن الأوضاع في لبنان وما يتعلّق بتنفيذ ​القرار 1701​.

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