عون: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية في مراحلها النهائية

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، وتحسن الاقتصاد اللبناني، مع وصول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع "اسرائيل" إلى مراحلها النهائية.

وقال عون، خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونيسكا، إن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة بمنطقته الاقتصادية.

وأضاف عون، "إن التواصل مع الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم، معربا عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب".

وأكد عون ضرورة التنسيق بين قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، والجيش اللبناني، لتأمين الاستقرار على الحدود، مشيرا إلى أهمية توفير مناخات ملائمة لمنع أي صدام بين الأهالي و"اليونيفيل".

وشدد عون على التزام لبنان بالقرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701، أشار إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته.