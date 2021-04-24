عون يترأس اجتماعا لبحث قرار السعودية منع دخول الخضروات

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الى اجتماع الاثنين لبحث قرار السعودية منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو عبرها اعتبارا من الأحد القادم، بسبب ما قالت إنه “استغلالها في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة”.

ووفق بيان للرئاسة اللبنانية، “بدعوة من الرئيس عون وتحت رئاسته، يُعقد في القصر الرئاسي، ظهر الاثنين المقبل، اجتماع يحضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وعدد من الوزراء، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين”.

وأوضح البيان أن الاجتماع “سيخصص لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته”.

وكانت الداخلية السعودية قالت، في بيانها الجمعة، إن قرار منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية سيبقى نافذا “إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذها الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

في السياق عينه، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، عن تأييد بلادها التام لقرار السعودية حظر دخول الخضار والفواكه من لبنان بسبب استغلالھا من قبل البعض لتھريب المخدرات.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر تويتر، أن ھذا القرار السيادي يأتي في إطار حرص المملكة على منع دخول ھذه الآفة الخطيرة إلى أراضيھا وتحصين المجتمع السعودي منها.

واختتمت الوزارة بيانھا بدعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرض صادراتھا للحظر والمنع. (الأناضول)