بسبب تهريب المخدرات.. السعودية تحظر الخضروات والفواكه من لبنان

جاء القرار بعد اكتشاف مخدرات كانت مخبأة داخل شحنة من الرمان قادمة من لبنان.

أعلنت السعودية الجمعة، حظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، حتى تقدم السلطان اللبنانية ضمانات بشأن إيقاف تهريب المخدرات نحو المملكة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية إحباط محاولة تهريب 2,466,563 قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة، من خلال ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، حيث كانت مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان قادمة من لبنان.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن قرار الحظر سيبدأ سريانه ”في الساعة 9 صباحا من يوم الأحد المقبل، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة إلى المملكة“.

وقال البيان: ”الجهات المختصة في المملكة لاحظت تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر أراضيها، حيث يتم استخدام المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي السعودية“.

وتابع البيان: ”الاستهداف يتم سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق السعودية أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب هي الخضروات والفواكه“.

وأشار البيان إلى أن السلطات السعودية قامت بهذا الإجراء ”نظرا إلى عدم اتخاذ خطوات عملية لوقف تلك الممارسات، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك“.

وأوضح البيان أن وزارة الداخلية السعودية ”ستستمر بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من لبنان، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة“.

