عون يحذر الحريري: الحكومة تمر من بوابة قصر بعبدا

، أطلقت الرئاسة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، سلسلة مواقف تصعيدية بوجه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري وبعثت رسائل للمعنيين مفادها أن تأليف الحكومة يمرّ من قصر بعبدا الجمهوري، أي عند الرئيس ميشال عون.

وهاجم مكتب الإعلام في الرئاسة مبادرة بري المدعومة من "حزب الله" بأسلوبٍ غير مباشر بعدما ذكر في بيان أن "المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها".



وأضاف "تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية (عون) والرئيس المكلف (الحريري) المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم".



وأكملت الرئاسة اللبنانية انتقادها ما سمته "الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة"، مشددة على أن "لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53 من الدستور"، أي أن مرسوم تشكيل الحكومة يصدر بالاتفاق بين عون والحريري.



وعلى أهمية الطروحات المتصلة باحترام الدستور وضروة تطبيقه بعيدا عن تفسيرات من هنا واجتهادات من هناك واحترام الصلاحيات المنصوص عنها، فإن اللبنانيين في الوقت الراهن، وأمام الذل الذي يلاحقهم على ابواب المستشفيات والصيدليات وفي داخل السوبر ماركت وامام محطات المحروقات والمصير المجهول لودائعهم ، لا يتطلعون الا الى تأليف حكومة تعيد عقارب الساعة الى ما قبل 17 تشرين وبعدها لكل حادث حديث، خاصة وان مشهد الشارع اليوم ينذر بالأسوأ على كل المستويات المتصلة بإلغاء الدعم والارتفاع الجنوني للاسعار.



يبدو رئيس الجمهورية اليوم وحيداً. يخوض معركة البقاء والمحافظة على موقع رئاسة الجمهورية متحصنا بالدستور وما تبقى من صلاحيات للرئاسة الاولى، لكن المفارقة، بالنسبة الى اوساط سياسية بارزة، "ان حزب الله (الحليف الاساس للرئيس عون) يكاد يتخلى على الاخير لاعتبارات مذهبية وطائفية وقفت سدا منيعا امام بناء الدولة وتكاد تطيح باتفاق مار مخايل، علما أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمحايد الذي لا ينصر الباطل من المؤكد أنه يخذل الحق"، تقول الاوساط نفسها.

وشن الرئيس عون في بيان رئاسة الجمهورية اليوم، هجوما لاذعا على مرجعيات سياسية ودينية تتدخل في عملية التأليف بعيدا عن الاصول الدستورية لا بل تتجاوزها عمدا لتضفي على مسار التأليف واقعا طائفيا لا يمكن ان يأتلف مع القواعد الدستورية والوطنية، وهذا يعني، وفق الاوساط نفسها،" أن ما يحاول البعض ايحاءه عن زخم التأييد الكبير للرئيس المكلف سعد الحريري من الحلفاء والاصدقاء المقربين منه (في اشارة الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري) ومن بعض الدول الاوروبية والغربية يكاد يكون في غير مكانه وهذا ما يعلمه الاقربون قبل الابعدين، فهناك زخم ما دون سواه ينتظره الحريري لم يصل بعد، وهنا تكمن المعضلة الحقيقية. فالشيخ سعد يهتم بأمور كثيرة الا الحكومة على طريقة مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة لكن المطلوب واحد تأليف حكومة مهمة انقاذية بعيدا عن حسابات الداخل والخارج" .

