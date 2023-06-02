عين وصابت.. بايدن يتلقى خبطة على الراس بعد وقت قصير من سقوطه على الارض (فيديو)

لم تمض ساعات على سقوط جو بايدن ارضا في موقف محرج الخميس، حتى كان رأسه يرتطم بحافة باب المروحية الرئاسية لدى نزوله منها، ولكانها "عين وصابت" الرئيس الاميركي.

وبدا مما يظهره تسجيل مصور ان بايدن لم يخفض رأسه بما يكفي لدى خروجه من المروحية "مارين 1" التي هبطت للتو في حديقة البيت الابيض، ما ادى الى ارتطام رأسه بحافة بابها العلوية.

كان من الصعب في البداية ملاحظة الخبطة لولا ان يد بايدن التي اخذ يتلمس بها راسه كانت خير دليل يؤكد حصولها.

What a day!



Joe Biden bumps his head while exiting Marine One after taking Massive Fall earlier in the day. pic.twitter.com/oUDVSito4G — Russian Market (@runews) June 2, 2023

وقبلها بساعات كان الرئيس الاميركي يتعرض الى حادثة محرجة اثناء رعايته حفل تخريج أكاديمية القوات الجوية شمال كولورادو سبرينغز.

فبعد ان انتهى بايدن من القاء خطاب وسلم الشهادات لخريجي الأكاديمية من الطلبة العسكريين، استدار لينزل من على المنصة، ولم يكد يتقدم خطوتين حتى كان يفقد توازنه ويهوي الى الارض.

ولم يتمكن المحيطون بالرئيس الاميركي من اسناده لتفادي سقوطه بسبب سرعة الحدث غير المتوقع.

بالفيديو.. لحظة سقوط الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء خطابه أمام خريجي أكاديمية القوات الجوية في كولورادو pic.twitter.com/87Ccq9eKRn — nbnlebanon (@nbntweets) June 2, 2023

وما ان انتصب بايدن على قدميه مجددا بمساعدة الموجودين، حتى استدار واشار بيده الى ما قال انه كيس رمل تعثر به وادى الى سقوطه الى الارض.

وتعد الحوادث المحرجة التي تقع للرئيس الاميركي البالغ من العمر 80 عاما، امرا مألوفا، لكن المختلف هذه المرة هو حصول حادثتين محرجتين بفارق ساعات او اقل.

ففي عام 2021، تعثر بايدن عدة مرات اثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، والشهر الماضي سجلت الكاميرات تعثره على احد السلالم خلال حضوره قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، ثم سقوطه من على دراجته الهوائية امام الصحفيين.

وكسر بايدن قدمه أثناء اللعب مع كلبه بعد اسابيع قليلة من فوزه في الانتخابات التي تنافس فيها مع سلفه دونالد ترامب عام 2020.