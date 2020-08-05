عُمان ترفع قيود الانتقال بين المحافظات وتقلص ساعات الحظر

سجلت عُمان، البالغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة، ما يقرب من 80000 إصابة بفيروس كورونا بينها 421 حالة وفاة.

قالت وكالة الأنباء العمانية الأربعاء إن سلطنة عُمان سترفع اعتبارا من يوم السبت قيود الانتقال بين المحافظات والتي كانت قد فرضتها في 25 يوليو تموز للحد من انتشار فيروس كورونا خلال عطلة عيد الأضحى.

واعتبارا من يوم السبت ستقلص عُمان أيضا ساعات حظر التجول لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحا لمدة أسبوع بدلا من ما بين السابعة مساء والسادسة صباحا.

وسيظل الإغلاق الكامل ساريا على محافظة ظفار في الجنوب حتى إشعار آخر.

وسجلت عُمان، البالغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة، ما يقرب من 80000 إصابة بفيروس كورونا بينها 421 حالة وفاة.

وفرضت السلطنة إجراءات العزل العام في مارس آذار في بعض المناطق مثل مسقط وظفار والدقم وبعض المدن السياحية. ومنذ أبريل نيسان، تسمح عمان بإعادة فتح المراكز التجارية ورفع بعض القيود بشكل تدريجي.

لكنها شددت الإجراءات خلال عطلة العيد الطويلة في أعقاب زيادة في الإصابات في يونيو حزيران.

وفي مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم عُمان وخمس دول خليجية أخرى، كان للسعودية وهي أكبر دوله النصيب الأوفر من الحالات المؤكدة. وسجلت دول المجلس مجتمعة أكثر من 647000 حالة من بينها حوالي 4600 وفاة.

