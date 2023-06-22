عُمان تضبط شبكة دولية لتهريب المخدرات بالتعاون مع السعودية

في اعلان نادر، قالت سلطنة عمان الخميس انها تمكنت خلال عملية نوعية بالتعاون مع جارتها السعودية من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات وضبط ما يزيد على 6 ملايين حبة كبتاغون.

وقالت شرطة عمان السلطانية عبر مقطع فيديو على حسابها الرسمي في تويتر انها ضبطت الشبكة بالجرم المشهود اثر "عملية نوعية" نفذتها بالتعاون مع السلطات السعودية، وجاءت بعد عمليات تتبع ورصد دقيقة.

واضاف البيان انه تم ضبط ما يزيد على 6 ملايين حبة كبتاغون مخزنة في مستودعات مختلفة ومعدة ليتم اخفاؤها بطرق ذكية داخل شحنات وبضائع تمهيدا لاعادة تصديرها.

وتظهر في مقطع الفيديو رجال شرطة يفرغون كميات كبيرة من الكبتاغون من اكياس بنية اللون كانت في صناديق كرتون وعلب بلاستيكية صغيرة

ولم تكشف شرطة عمان، التي نادرًا ما تعلن عن ضبط مخدرات وشبكات لتهريبها، عن وجهة هذه الشحنات من المخدرات، لكنها قالت ان الشبكة كانت تقوم بتهريبها داخل بضائع وبكميات كبيرة عبر المنافذ البرية والبحرية.

وتأتي حبوب الكبتاغون المخدرة عموما من لبنان وسوريا، فيما تشكل السعودية ودول الخليج وجهتها الاساسية.

واطلقت السعودية في نيسان/أبريل أكبر حملة متزامنة ضد المخدرات عبر البلاد منذ سنوات.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على شبكةٍ دوليةٍ لتهريب المخدرات، بعد عمليات تتبعٍ ورصدٍ دقيقة أسفرت عن ضبط كمياتٍ تزيد عن 6 ملايين قرصٍ من مخدر الكبتاجون، وتستكمل بحقهم الإجراءات القانونية. #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/wKO9UWCYpp — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 22, 2023

والخميس ايضا، اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية ضبط اكثر من مليون وربع المليون قرص أمفيتامين، في عمليتين أمنيتين.

وأوضحت أن هذه الكمية من الاقراص تم ضبطها في منطقة المدينة المنورة وكانت مخفية في شحنة خلايا نحل، مشيرة الى القبض على سبعة اشخاص، هم ثلاثة سعوديين واربعة مصريين.

ضبط أكثر من (1.2) مليون قرص إمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/hHHb4yScmE — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 22, 2023

وبانتظام، تعلن المملكة التي تعد إحدى أكبر أسواق الكبتاغون في المنطقة، عن ضبط كميات من الكبتاغون وأنواع اخرى من المخدرات.

وفي اطار حربها ضد المخدرات، استأنفت المملكة العام الماضي تنفيذ عقوبة الاعدام في حق المتورطين في تجارتها وتهريبها وترويجها، وذلك بعد تعليق استمر منذ مطلع 2021.

وتقول احصاءات مستقلة ان السلطات السعودية اعدمت 20 شخصًا على الأقل منذ ذلك الحين.

والكبتاغون هو التسمية التجارية لعقار الماني نال براءة اختراع في ستينيات القرن الماضي قبل ان يتم حظره لاحقا ويصبح انتاجه واستهلاكه مقتصرا على الشرق الاوسط، وتغدو سوريا اكبر منتج له، ومصدرا لتصديره الى اسواق الخليج.