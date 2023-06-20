حشيش في مكة!.. ضبط 18 كلغ مخبأة داخل مركبة واعتقال 3 سعوديين

ضبطت السلطات الامنية السعودية كمية من الحشيش المخدر زنتها 18 كلغ داخل مركبة في منطقة مكة المكرمة، والقت القبض على ثلاثة اشخاص كانوا يعتزمون ترويجها.
وقال الامن العام السعودي الثلاثاء، في بيان عبر حسابه في تويتر ان القوة الخاصة لامن الطرق في منطقة المكرمة تمكنت من ضبط هذه الكمية التي كانت مخباة داخل المركبة.
واضاف البيان انه تم القبض على ثلاثة مواطنين سعوديين في العملية، حيث اتخذت الاجراءات النظامية في حقهم تمهيدا لاحالتهم الى النيابة العامة وفق المقتضى القانوني.
كما اعلن الامن العام السعودي في بيان اخر القبض على مقيم يحمل الجنسية البنغالية وسعوديين اثنين في منطقة جازان جنوبي المملكة، بتهمة محاولة ترويج 77 كلغ من مادتي الحشيش والامفيتامين المخدرتين.
واضاف البيان انه تم ضبط مبلغ مالي وهواتف محمولة واجهزة تحديد مواقع في حوزة الموقوفين.
ودعا الامن العام كل من لديه معلومات حول نشاطات تهريب وترويج المخدرات المبادرة الى الابلاغ عنها، مؤكدا انه تجري معاملة كافة البلاغات بسرية تامة.
وتبذل السعودية منذ سنوات جهودا هائلة لاحباط محاولات تهريب وتوزيع المخدرات في اراضيها.
وفي نيسان/ابريل الماضي، ضبطت السلطات السعودية في ميناء جدة الاسلامي زهاء 13 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدّر كانت مخبأة ضمن شحنة فاكهة الرمان، واعتقلت اربعة اشخاص على صلة بمحاولة تهريب هذا المخدر الى داخل المملكة.
وفيما لم يوضح بيان المتحدث السعودي ما اذا كانت اقراص المخدر المضبوطة هي حبوب الكبتاغون، لكن من المعلوم ان هذا الصنف من المخدرات مؤلف من الفينيثلين، وهو احد انواع الأمفيتامينات.المحفزة، والمخصص لعلاج حالات من بينها اضطرابا نقص الانتباه والأرق.
والكبتاغون هو التسمية التجارية لعقار الماني نال براءة اختراع في ستينيات القرن الماضي قبل ان يتم حظره لاحقا ويصبح انتاجه واستهلاكه مقتصرا على الشرق الاوسط، وتغدو سوريا اكبر منتج له، ومصدرا لتصديره الى اسواق الخليج، وخصوصا السعودية التي تعد احد اكبر هذه الاسواق.