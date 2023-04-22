عُمان والمغرب والعراق وايران تحتفل بأول ايام عيد الفطر

احتفلت دول اسلامية بينها بلدان عربية عدة، بأول ايام عيد الفطر اليوم السبت، متخلفة بذلك عن معظم اصقاع العالم الاسلامي التي كانت اعلنت ان مطلع العيد هو الجمعة.

وجرى الاعلان عن ان السبت هو اول ايام عيد الفطر في دول بينها سلطنة عُمان والمغرب والعراق مناطق سيطرة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، وكذلك ايران واندونيسيا وماليزيا ومناطق اخرى، بعد عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال فيها مساء يوم الخميس.

وانضمت أستراليا وتايلاند، والفلبين واليابان وسنغافورة، والهند، بالإضافة إلى بروناي الى معلني يوم السبت اول ايام العيد.

وقالت السلطات الدينية في تلك الدول والمناطق انه مع تعذر رؤية الهلال، يكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان الذي بدأ الخميس 23 اذار/مارس الماضي، ويكون السبت اول ايام عيد الفطر.

وعلى النقيض، كانت دول عدة احتفلت بعيد الفطر المبارك يوم الجمعة، بعد الاعلان فيها عن رؤية الهلال او اتباعها الدول التي شوهد فيها الهلال، وفي مقدمتها السعودية ومصر والإمارات وقطر والبحرين والاردن ولبنان والسودان والجزائر وفلسطين.

وايضا اعلنت نفس الامر كل من سلطات شرق ليبيا والمرجعية الشيعية في العراق ودول تونس وتركيا وافغانستان والولايات المتحدة وبريطانيا.

وكان لافتا ان الانقسام السياسي في ليبيا قد حرم ابناء هذا البلد من الاحتفال معا بالعيد، بعدما قالت دار الإفتاء في شرق البلاد إنه تم رصد الهلال مساء يوم الخميس، ما يعني أن العيد يبدأ الجمعة، خلافا لما تم الاعلان عنه في مناطق سيطرة حكومة الوحدة التي تتخذ مقرها في العاصمة طرابلس.