اغتيال امام في اليمن بعد صلاة العيد مباشرة (فيديو)

اغتال مسلحون في أول يوم من أيام عيد الفطر الشيخ عبدالله الباني بإطلاق النار عليه أثناء عقب اعتراض سيارته خلال عودته إلى منزله بعد انتهائه من صلاة وخطبة العيد.

وأسفر إطلاق النار عن مصرع الإمام الباني وإصابة نجله وشقيقه أيضا.

وكشفت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان الباني قتل برصاص مسلحين بعد أن اعترضوا سيارته التي كان على متنها عائدا من صلاة العيد بمدينة بيحان بمحافظة شبوة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال.

وذكرت الصحيفة أن الباني ومسلحين آخرين تخاصموا على حول من سيكون خطيبا لصلاة العيد.



