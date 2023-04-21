  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اغتيال امام في اليمن بعد صلاة العيد مباشرة (فيديو)

اغتيال امام في اليمن بعد صلاة العيد مباشرة (فيديو)

تاريخ النشر: 21 نيسان / أبريل 2023 - 08:53
الشيخ عبدالله الباني
الشيخ عبدالله الباني

اغتال مسلحون في أول يوم من أيام عيد الفطر الشيخ عبدالله الباني بإطلاق النار عليه أثناء عقب اعتراض سيارته  خلال عودته إلى منزله بعد انتهائه من صلاة وخطبة العيد.

اقرأ ايضاًداعش يلقي بعالمين إلى التماسيح بطريقة وحشيةداعش يلقي بعالمين إلى التماسيح بطريقة وحشية

وأسفر إطلاق النار عن مصرع الإمام الباني وإصابة نجله وشقيقه أيضا.

وكشفت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان الباني قتل برصاص مسلحين بعد أن  اعترضوا سيارته التي كان على متنها عائدا من صلاة العيد بمدينة بيحان بمحافظة شبوة. 

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال.

وذكرت الصحيفة أن الباني ومسلحين آخرين تخاصموا على حول من سيكون خطيبا لصلاة العيد.

 


 

كلمات دالة:الشيخ عبدالله البانيالبانياليمنشبوهصلاة العيد

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...