غارات إسرائيلية جديدة على غزة وحصيلة الشهداء ترتفع الى 28 بينهم 10 أطفال

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي الثلاثاء، شنّ غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، شملت منازل ومواقع، وأراض زراعية، فيما ارتفع الى 28 عدد الشهداء جراء الغارات بينهم عشرة اطفال.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا مأهولا بمدينة غزة، وأراض زراعية ومواقع في حي “تل الهوا” و”الزيتون” جنوب مدينة غزة.

وخلف القصف الإسرائيلي دمارا واسعا في منازل المواطنين المجاورة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى 28، بينهم 10 أطفال.

وأفادت الوزارة في بيان أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 28، من بينهم 10 أطفال وسيدة.

كما ذكرت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 152 إصابة، بجراح مختلفة.

ومنذ مساء الإثنين، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش أنه استهدف نحو 130 موقعا، واغتال 15 ناشطا من حركة "حماس"، منذ بدء هجماته على القطاع، في عملية سماها "حارس الأسوار".

وانتقل التوتر إلى غزة، بعد أن منحت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية، إسرائيل مهلة حتى 15:00 (ت.غ) من مساء الاثنين، لسحب جنودها من المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين.

نتنياهو يتوعد

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو الثلاثاء، بأن إسرائيل ستصعد شدة ووتيرة هجماتها في غزة عقب مقتل اسرائيليتين في عسقلان في قصف صار وخي من القطاع.

وقال نتنياهو في بيان مصور "اتُخذ قرار في ختام تقييم للوضع بزيادة قوة الهجمات ووتيرتها".

وأجرى نتنياهو مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع وقائد المنطقة وتقرر في ختامها تشديد الغارات التي تشن على قطاع غزة وتعزيز وتيرتها.

وأطلق الجيش الإسرائيلي على عمليته في غزة اسم "حارس الأسوار".

#عاجل في هذه الساعة يُطلق جيش الدفاع جولة واسعة واستثنائية من الغارات الجوية على قطاع #غزة.



من أجل سلامتكم: إبتعدوا عن أي موقع يحتوي على وسائل قتالية تابعة لحماس.



وأشهد أني بلغت pic.twitter.com/fmeFplGEEn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2021

وقال نتنياهو "نحن في أوج المعركة. جيش الدفاع يشن منذ يوم أمس مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي. ضربنا عددا كبيرا جدا من أهدافهما النوعية. سنشدد الغارات وسنعزز وتيرتها. حماس ستتكبد ضربات لم تتوقعها".

واعلنت اسرائيل مقتل امرأتين إسرائيليتين 60 و80 عاما، وجرح 61 شخصا بقصف فلسطيني على مدينة عسقلان.

وأصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فجر الثلاثاء بيانا مشتركا أطلقت فيه اسم "سيف القدس" على "المعركة التي تخوضها ضد إسرائيل نصرة للأهل في المدينة المقدسة".