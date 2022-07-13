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غارات إسرائيلية وهمية مكثفة على لبنان

منشور 13 تمّوز / يوليو 2022 - 10:46
طائرة حربية إسرائيلية
طائرة حربية إسرائيلية

شن الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية.

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وجاءت الغارات تلك عقب ساعات من خطاب أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وتحذيره من استخراج النفط من حقل كاريش.

وأفادت صحيفة "الديار" اللبنانية بأن "طيران العدو يشن غارات وهمية مكثفة في الأجواء اللبنانية تزامنا مع سماع اصوات انفجارات في انحاء الجنوب ولم يعرف مصدرها".

وكان حسن نصر الله قال في خطاب تلفزيوني أمس في الذكرى الـ16 لحرب تموز 2006 إنه "إذا سمحتم للشركات باستخراج النفط فسنقلب الطاولة على العالم كله، وإن كان الخيار أن يجوع اللبنانيون فخيار التهديد بالحرب والذهاب إلى الحرب أشرف بكثير".

 

 

كلمات دالة:لبنانحسن نصراللهحسن نصر اللهنصر اللهالاجواء اللبنانية

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