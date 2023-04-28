غارات اسرائيلية على سورية.. ماذا استهدفت؟

مركز لنشر تعاليم المذهب الشيعي يُثير قلق أبناء الطائفة العلوية في حمص

تم في حمص افتتاح منظمة نور الهدى الإيرانية مركزاً هو الأول من نوعه لتعليم أصول المذهب الشيعي بقرية المسعودية وسط حالة من الاستنكار التي انتابت أبناء القرية ذات الغالبية العلويةhttps://t.co/zUqYxQNZpf pic.twitter.com/iZVMknqVgW