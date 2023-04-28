غارات اسرائيلية على سورية.. ماذا استهدفت؟

اعلنت تقارير رسمية سورية عن تصدي الدفاعات الجوية للجيش السوري لاهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط البلاد
وافادت عن اندلاع حرائق جنوب المدينة جرّاء القصف الإسرائيلي كماتحدثت عن أصوات انفجارات متتالية تصدر من المكان
يتبع
مركز لنشر تعاليم المذهب الشيعي يُثير قلق أبناء الطائفة العلوية في حمص— Ayman Abdel Nour (@aabnour) April 28, 2023
تم في حمص افتتاح منظمة نور الهدى الإيرانية مركزاً هو الأول من نوعه لتعليم أصول المذهب الشيعي بقرية المسعودية وسط حالة من الاستنكار التي انتابت أبناء القرية ذات الغالبية العلويةhttps://t.co/zUqYxQNZpf pic.twitter.com/iZVMknqVgW
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