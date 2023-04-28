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غارات اسرائيلية على سورية.. ماذا استهدفت؟

تاريخ النشر: 28 نيسان / أبريل 2023 - 10:15
الدفاعات الجوية تتصدي لأهداف معادية في سماء حمص
الدفاعات الجوية تتصدي لأهداف معادية في سماء حمص

اعلنت تقارير رسمية سورية عن تصدي الدفاعات الجوية للجيش السوري لاهداف معادية في سماء مدينة حمص وسط البلاد 

وافادت عن اندلاع حرائق جنوب المدينة جرّاء القصف الإسرائيلي كماتحدثت عن أصوات انفجارات متتالية تصدر من المكان

يتبع

 

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