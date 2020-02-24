غارات اسرائيلية على غزة

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات على أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق بأن رشقات صواريخ أطلقت، اليوم الاثنين، من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير أجرى مشاورات أمنية عبر الهاتف مع رؤساء الأجهزة الأمنية.

بدوره قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردن، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع: "أعتقد أننا اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية واسعة في غزة، ليس محبذا اتخاذ مثل هذا القرار قبل أسبوع من الانتخابات، ولكن يجب اعتماده في أسرع وقت ممكن من قبل الكابينت ورئيس الوزراء، لأن الوضع في الجنوب أصبح لا يطاق"