غارات اسرائيلية على غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، عدة غارات استهدفت موقعاً للمقاومة غربي خانيونس، جنوبي القطاع، وأرضاً زراعية، شرقي مدينة غزة.

وصرح القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان ان: قصف الاحتلال لقطاع غزة يدلل على تخبطه وفشله إزاء صمود وثبات شعبنا الفلسطيني وشعبنا ومقاومتنا على قدر التحدي وستفشل رهانات الاحتلال ونحن مستمرون ولن يزيدنا القصف الا عزيمة واصرارا لانتزاع حقوقنا.

ووفق مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال استهدفت بخمسة صواريخ موقع القادسية التابع للمقاومة غرب مدينة خانيونس، جنوب القطاع.

كما تم استهداف أراضٍ زراعية جنوب شرق حي الزيتون، شرقي مدينة غزة.

وذكرت مصادر صحفية محلية في قطاع غزة، بأن “المقاومة الفلسطينية أطلقت مضاداتها الأرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة”.