غارات اسرائيلية على قطاع غزة

أغلرت طائرات مقاتلة اسرائيلية مساء الأحد، على موقعين في شمال وجنوب قطاع غزة يتبعان للمقاومة الفلسطينية، وذلك ردا على اطلاق بالونات حارقة من القطاع.

والموقعان المستهدفان أحدهما في مدينة خانيونس جنوبي القطاع وآخر في منطقة السودانية (شمال).

وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي في تغريدة على تويتر قائلا انه تم استهداف "معسكر تابع لمنظمة حماس وفي داخله عدد من المباني والبنى تحتية والوسائل لاغراض ارهابية في قطاع غزة حيث يقع المعسكر بالقرب من مواقع مدنية ومن بينها مدرسة".

واضاف ان الغارة جاءت "ردا على اطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلية".

#عاجل أغارت طائرات حربية قبل قليل على معسكر تابع لمنظمة #حماس وفي داخله عدد من المباني والبنى تحتية والوسائل لأغراض إرهابية في قطاع غزة حيث يقع المعسكر بالقرب من مواقع مدنية ومن بينها مدرسة.



جاءت الغارة ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 25, 2021

وفي وقت سابق، قررت إسرائيل، تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة، من 12 ميلًا إلى 6 أميال بحرية ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.

وخلال الساعات الماضية، اندلعت 3 حرائق جنوبي إسرائيل؛ حيث يُشتبه أنها نتجت عن بالونات حارقة أطلقها نشطاء من قطاع غزة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

و"البالونات الحارقة" هي بالونات يتم ربطها بمواد قابلة للاشتعال، وبدأ الفلسطينيون باستخدامها في مايو/أيار 2018 كأسلوب احتجاجي على اعتداءات الجيش الإسرائيلي بحقهم.