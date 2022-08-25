غارات اسرائيلية على مصياف السورية والدفاعات تتصدى

افادت وكالة الانباء السورية سانا ان "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء مدينة مصياف" غربي مدينة حماة في وسط سورية ، فيما اكدت تقارير اعلامية ان الغارة توسعت لتشمل مدينة طرطوس الساحلية حيث استهدفت شحنات اسلحة ايرانية

وفي تصريحات صحفية قال رامي عبدالرحمن مدير المركز السوري لحقوق الانسان ان 5 صواريخ اسرائيلية وصلت الى اهدافها، على الرغم من كثافة النيران السورية والدفاعات الجوية التي انطلقت من طرطوس وغرب حمص

وافادت وسائل اعلام النظام باصابة مدنيين اثنين في العدوان على مصياف

وافاد شهود عيان عن سماع دوي انفجارات في مدينة طرطوس و الدريكيش وباقي مناطق المحافظة في الساحل السوري ، وقالت التقارير الواردة ان الغارة على طرطوس دمرت شحنة اسلحة ايرانية كانت بصدد التوجه الى لبنان لدعم مليشيا حزب الله

واعلنت معلومات عن استهداف قوات ايرانية في وادي العيون ومركز البحوث العلمية ومعسكر الطلائع!

واظهرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي حريق كبير في بطن احد الجبال في مدينة مصياف قالت المصادر انه معسكر للمليشيات الايرانية ومخازن اسلحتها واوضحت ان هناك اشتعال النيران جراء العدوان على ريف مصياف في الجبال الواقعة بين مصياف و قرية الرصافة غربي المدينة بالاضافة الى اندلاع حرائق بـمنطقة البريج وعشتر كما اندلع حريق في منطقة دويرالشيخ سعد في طرطوس بسبب العدوان وقد هرعت سيارات الإطفاء الى المكان

كما تحدثت عن سقوط صاروخ معادي بمحيط منطقة صافيتا

وفي 14 ماي الماضي اغارت طائرات اسرائيلية على بلدة مصياف غربي سوريا، وقد اعلنت دمشق عن استشهاد 5 اشخاص هم 4 جنود وطفلة وإصابة سبعة آخرين.

فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن ان الجنود الضحايا يتبعون طاقم الدفاع الجوي السوري ومن بينهم ضابط برتبة ملازم

اما اشد الضربات منذ بداية عام 2022 فكانت في 27 أبريل/ نيسان وأسفرت عن مقتل 10 مقاتلين من بينهم ستة جنود نظاميين سوريين