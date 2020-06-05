غارات اميركية على طالبان في أفغانستان هي الاولى منذ الهدنة

قال متحدث باسم الجيش الأمريكي الجمعة إن القوات الأمريكية شنت ضربتين جويتين على مقاتلي حركة طالبان لإحباط خطة الحركة شن هجمات على قوات الأمن الأفغانية وذلك في خطوة قد تعرقل عملية السلام.

والضربتان اللتان نُفذتا في إقليمين مختلفين هما أول غارتين جويتين منذ إعلان الحركة والقوات الأفغانية في الشهر الماضي عن وقف إطلاق النار خلال عيد الفطر.

وقال سوني ليجيت وهو متحدث باسم الجيش الأمريكي في أفغانستان في تغريدة على تويتر إن الجيش شن ضربة جوية على 25 مقاتلا من طالبان كانوا ينفذون هجوما منسقا على نقطة تفتيش أفغانية في إقليم فرح بغرب البلاد مضيفا أن الجيش نفذ هجوما ثانيا في إقليم قندهار بالجنوب.

ولم يقدم المتحدث أرقاما للمصابين أو القتلى ورفض متحدث باسم طالبان التعقيب على الضربتين.

وقال مسؤولون أفغان إن 10 أفراد على الأقل بقوات الأمن الأفغانية قتلوا صباح يوم الجمعة في كمين نصبه مسلحون من طالبان في إقليم زابل بجنوب البلاد.

