غارات اميركية على مواقع ايرانية بعد قصف قواعدها شرق الفرات

استانفت الطائرات الاميركية غاراتها على فصائل شيعية موالية لايران في الشمال السوري بعد قليل من قصف مواقع القوات الاميركية في حقلي العمر وكونيكو النفطيين بريف دير الزور

وقالت مصادر اميركية ان الطائرات اغارت للمرة الثانية خلال 24 ساعة على مواقع لمليشيات ايرانية في سورية حيث قتل في الغارة الاولى 6 من عناصر مليشيا فاطميون ، الا ان ا لفصائل المتحالفة مع إيران في سوريا، شنت هجوم صاروخي ضد القوات الأمريكية في حقلي العمر وكونيكو النفطيين بريف دير الزور

في الاثناء قال موقع روسيا اليوم الالكتروني نقلا عن مصدر أمني عراقي أن غارة جوية مجهولة المصدر استهدفت أحد المواقع العسكرية في منطقة ⁧حويجة صكر⁩ بمدينة ⁧ديرالزور شرق سوريا.

وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت بسقوط 3 قذائف هاون على حقل "كونيكو" للغاز في سوريا، والقريب من الحدود مع العراق، مستهدفة قاعدة أمريكية هناك.

من جهتها قالت وكالة الانباء الرسمية السورية "سانا" ان هجوما استهدف القاعدتين العسكريتين الأمريكيتين في حقلي العمر وكونيكو النفطيين بريف دير الزور بقذائف صاروخية.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة إن "عدة قذائف صاروخية سقطت اليوم داخل القاعدتين العسكريتين لقوات الاحتلال الأمريكي حيث شوهد تصاعد أعمدة الدخان من المكان".

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال الأمريكي أغلقت المنطقة ولم يعرف فيما إذا خلف الهجوم إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال وسط تحليق مكثف لطيران الاحتلال في أجواء المنطقة".