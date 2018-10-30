غارات تركية تقتل سبعة مسلحين أكراد في شمال العراق

ذكر الجيش التركي في بيان على تويتر أنه قتل سبعة مسلحين أكراد في ضربات جوية بشمال العراق يوم الثلاثاء لدى استعدادهم لشن هجوم على مناطق توجد بها قواعد تركية.

وقال إن الضربات الجوية دمرت أيضا مخابئ المسلحين ومخازن الذخيرة.

ونفذت تركيا في الشهور القليلة الماضية ضربات على قواعد تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، خاصة في معقله بجبال قنديل حيث تهدد أنقرة أيضا بشن هجوم بري.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ شرع حزب العمال الكردستاني في تمرده بتركيا عام 1984. وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.