غارات تركية يقتل 23 مسلحا من حزب العمال الكردستاني بشمال العراق

قال الجيش التركي على تويتر إنه نفذ ضربات جوية في شمال العراق الأربعاء، فقتل 23 مسلحا من حزب العمال الكردستاني المحظور.

وقال الجيش إن الضربات الجوية استهدفت عدة مناطق في شمال العراق، منها جبال قنديل أحد معاقل حزب العمال الكردستاني.

ونفذت تركيا في الشهور القليلة الماضية ضربات متكررة على قواعد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وصنفت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية. وقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمردا في تركيا عام 1984.