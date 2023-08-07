غارات جوية اسرائيلية قرب دمشق.. 4 قتلى وإصابات في صفوف الجيش السوري

أسفر العدوان الجوي الاسرائيلي، الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الإثنين، عن سقوط 4 قتلى عسكريين وإصابة 4 آخرين من الجيش السوري.

وفقًا لمصادر عسكرية سورية التي نقلتها وكالة "سانا"، فإن الهجوم نُفذ في تمام الساعة 2:20 صباحًا، من اتجاه الجولان السوري المحتل.

التصدي للعدوان تم بواسطة وسائط الدفاع الجوي السورية، حيث تمكنت من اعتراض وتدمير بعض الصواريخ الإسرائيلية المستهدفة.

ومع ذلك، فإن الهجوم أدى إلى خسائر فادحة في صفوف القوات العسكرية السورية، حيث استُشهد 4 عسكريين وأصيب 4 آخرون بجروح.

كما تسبب العدوان أيضًا في حدوث بعض الخسائر المادية في المنطقة المستهدفة.

يذكر أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، فقد تكررت الهجمات الإسرائيلية على سوريا في الماضي، مما أدى إلى وقوع إصابات وخسائر مادية.

وتصاعدت التوترات بين البلدين نتيجة لهذه الاعتداءات المستمرة، مما دفع سوريا للتوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، والطلب منهم إدانة هذه الهجمات واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرارها في المستقبل.

