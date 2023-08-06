فندق يطرد عارضة أزياء اسرائيلية بعد اكتشاف جنسيتها

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن فندقًا في مصر قام بطرد عارضة أزياء إسرائيلية فور معرفته بجنسيتها.

وكانت عارضة الأزياء الإسرائيلية شاي زانكو قد وصلت مصر لحضور حفل موسيقي للمغني الأمريكي ترافيس سكوت بدعوة منه.

وقد تم إلغاء الحفل الموسيقي، لكن زانكو قررت البقاء في مصر وزيارة المواقع السياحية هناك،ولكن بعد يومٍ واحدٍ من وصولها، اكتشف الفندق الذي تقيم فيه جنسيتها الإسرائيلية، وألزمها بمغادرة الفندق على الفور وطردها.

توتر وإهانة

علّقت زانكو على الحادثة قائلة: "شعرت بالتوتر الشديد والإهانة حقًا، وفي السنوات الأربع التي كنت فيها مشهورة لم أشعر بمعاداة السامية أو واجهت أي مشاكل بسبب جنسيتي الإسرائيلية، لكن هذه المرة كان الأمر مختلفًا".

وأضافت: "غادرت الفندق مباشرةً واتجهت إلى المطار، حيث اكتشفت أن الرحلة الوحيدة المتاحة كانت متجهة إلى باريس".

تحقيق عاجل من وزارة السياحة

وفيما يتعلق بالواقعة، أفاد مصدر مسؤول داخل غرفة المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار أنه تم البدء في البحث عن الفندق لفتح تحقيق عاجل مع إدارته لمعرفة تفاصيل ما جرى.

وأوضح المصدر أنه ليس هناك أي قرار من وزارة السياحة يمنع دخول جنسيات محددة للفنادق.

وتابع المصدر: "عند إجراء التحقيق وفي حالة ثبوت خطأ الفندق، ستتم معاقبته بعقاب يتم تحديده من قبل غرفة المنشآت الفندقية".

تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع

يُذكر أن تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع قد أشارت في تقرير لها لعام 2022 إلى أن "محاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تواجهها الشعوب العربية والإسلامية بمواقف مشرفة".

