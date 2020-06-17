غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية على أهداف للحوثيين شرقي اليمن

أعلن الجيش اليمني الأربعاء، أن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية شنت غارات استهدفت مخازن أسلحة وتعزيزات عسكرية للمتمردين الحوثيين في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، وصل مراسل الأناضول.

وقال البيان إن "طيران تحالف دعم الشرعية (التحالف العربي) استهدف مخازن أسلحة وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب".

وأضاف أنه " تم سماع أصوات الانفجار ات، وتصاعد كثيف لألسنة اللهب من مكان الضربات الجوية"، دون التطرق الفوري لتفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق من قبل التحالف أو جماعة الحوثي حول الأمر.

