غارات للتحالف شرقي سوريا بعد قصف صاروخي على القاعدة الاميركية بحقل كونيكو

اغارت مقاتلات تابعة للتحالف الدولي الاثنين، على مواقع لمليشيات مدعومة من ايران في دير الزور شرقي سوريا ردا على قصف صاروخي استهدف قاعدة القوات الاميركية في حقل كونيكو للغاز في المحافظة.

واستهدفت الغارات التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة منطقتي "حطلة" و"خشام" شمال شرق محافظة دير الزور، بحسب ما افادت قناة "الحدث"، والتي اشارت الى ان ذلك اسفر عن مقتل عدد من عناصر "المليشيات الايرانية".

وكانت عناصر تلك المليشيات قد اخلت مواقعها قبيل الغارات بحسب القناة.

وقالت مصادر محلية في وقت سابق ان حقل كونيكو ومحيطه تعرضا لهجمات بقذائف صاروخية انطلقت من مواقع في البوكمال شرق دير الزور حيث تتواجد فيها مجموعات أجنبية مدعومة من إيران

وذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية أن سلسلة انفجارات دوت في محيط الحقل، مشيرة كذلك الى رصد السنة من اللهب واعمدة من الدخان تتصاعد داخل القاعدة الاميركية.

وبدوره تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اسقاط قوات التحالف المتمركزة في القاعدة طائرة مسيرة يرجح أنها للميليشيات الإيرانية.

ومن جانبها، اكدت القيادة الوسطى في القوات الأميركية تعرض قوات التحالف في قاعدة "كونيكو" لهجوم بصاروخ واحد، ودون ان يسفر ذلك عن ضحايا او اضرار.

وتتعرض النقاط العسكرية التابعة للقوات الاميركية وقوات التحالف في سوريا لهجمات صاروخية بين الحين والاخر، وذلك انطلاقا من مواقع تسيطر عليها مليشيات موالية لايران.

ويعود اخر قصف صاروخي شنته المجموعات الموالية لإيران على حقلي عمر للنفط وكونيكو للغاز الى 25 آذار/مارس.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية في دير الزور والبوكمال وجودا كثيفا لمجموعات يديرها الحرس الثوري الإيراني، وهي مؤلفة من عناصر من إيران والعراق ولبنان وأفغانستان وباكستان.

واستعادت القوات الحكومية السيطرة على مركز محافظة دير الزور وغربها بمساعدة من روسيا والمليشيات المدعومة من ايران، إثر انسحاب تنظيم داعش منها في العام 2017.

وفي الوقت نفسه تسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الاكراد والمدعومة من واشنطن على بقية مناطق المحافظة.