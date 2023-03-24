قصف صاروخي يستهدف قاعدة أميركية شرقي سوريا

استهدف قصف صاروخي في وقت متاخر من ليل الجمعة، حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقي سوريا، والذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أميركية في هذا البلد.

وافادت تقارير بسقوط ما بين 9 و15 صاروخا في الحقل، ودون ان ترد على الفور أنباء عن إصابات او اضرار.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن مصادر قولها أن حريقا نشب في الحقل، مشيرة إلى أنباء غير مؤكدة عن إصابة جنود ومتعاقدين أميركيين.

وياتي هذا القصف غداة ضربات جوية شنها الجيش الأميركي في شرق سوريا ليل الخميس، واسفرت عن مقتل 14 مسلحا من مليشيا موالية لايران.

وشن الجيش الاميركي تلك الضربات انتقاما لمقتل متعاقد وستة عسكريين اميركيين ومقاول اميركي اخر في هجوم بطائرة مسيّرة "ايرانية المنشأ" على قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرقي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ان الضربات طالت مواقع بينها مستودع أسلحة لمجموعات موالية لإيران في دير الزور، ما أدّى الى تدميره ومقتل 6 من عناصر تلك المجموعات.

واضاف المرصد انه جرى كذلك استهداف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال، ما أدى الى مصرع 8 مقاتلين موالين لطهران.

اثر ذلك، اطلقت مجموعات موالية لطهران ثلاثة صواريخ سقطت في حقل العمر وعلى منزل قرب الحقل، بحسب ما افاد المرصد.

وأكدت القوات الاميركية الهجوم على المنطقة الخضراء (التسمية المستخدمة لحقل العمر)، مضيفة ان امراتين وطفلين اصيبوا في المنزل الذي تعرض الى أضرار جسيمة.

وتتموضع مجموعات عراقية وأفغانية وباكستانية موالية لإيران في المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية مع العراق ودير الزور مروراً بالميادين، فيما يقدّر المرصد اعداد عناصر تلك المجموعات بنحو 15 ألف مقاتل.

وغالباً ما يتم استهداف هذه المنطقة بغارات يُنسب بعضها إلى اسرائيل فيما يتبنى التحالف عدداً منها.