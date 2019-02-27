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غارات وقصف متبادل بين الهند وباكستان ينذر بحرب جديدة بين الجارتين النوويتين

غارات وقصف متبادل بين الهند وباكستان ينذر بحرب جديدة بين الجارتين النوويتين
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