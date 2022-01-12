غارة عراقية على مواقع لداعش قرب بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني في الجيش العراقي الاربعاء، عن قيام طائرات حربية عراقية بقصف موقع مهم لداعش شمالي العاصمة بغداد بعد قليل من الاعلان عن هجوم لطائرات مجهولة في المنطقة

غارة عراقية على داعش

واعلن بيان للخلية انه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية عالج احدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد”.

وقالت مصادر ان "طيران الجيش وجه ضربتين على مواقع مهمة لداعش في قضاءي التاجي والطارمية".

وفي وقت سابق اعلنت مصادر امنية بان طائرات مجهولة استهدفت مناطق شمالي العاصمة مستهدفة احياء الراشدية والتاجيات