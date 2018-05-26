غارة مجهولة تقتل 5 من قيادات داعش شمال العراق

مقتل 5 من "داعش" في غارة شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم السبت، بأن 5 على الأقل من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا في قصف جوي استهدف مقرا لهم جنوبي محافظة كركوك (شمال).

وجاء القصف الجوي بعد يومين من مقتل 8 انتحاريين واثنين من قوات الأمن وإصابة نحو 15 آخرين، خلال اشتباكات اندلعت في مناطق السعدية والحنف والغريب في ناحية العباسي جنوب غربي كركوك.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي لوكالة الاناضول التركية إن "طائرة مقاتلة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، قصفت اليوم موقعا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرشاد جنوب غربي كركوك، ما أدى إلى مقتل 5 مسلحين على الأقل".

وأضاف العبيدي أن "القوات الأمنية والتحالف الدولي كثفوا خلال الأيام الماضية مراقبتهم لمناطق جنوب غربي كركوك، بعد ورود معلومات عن نشاط لمسلحي تنظيم داعش".

وكانت أهداف مدنية وأمنية في محافظة كركوك عرضة لهجمات متكررة في الأشهر القليلة الماضية، حملت السلطات العراقية تنظيم "داعش" المسؤولية عنها.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر / كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.