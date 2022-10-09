غانتس: سندمر لبنان إذا هاجم حزب الله "اسرائيل"

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بتدمير لبنان، في حال أقدم حزب الله على مهاجمة "اسرائيل".

وقال غانتس في مقابلة، مع برنامج "أخبار نهاية الأسبوع" على القناة الثانية العبرية: "الجيش الاسرائيلي مستعد لأي تصعيد محتمل، على الجبهة الشمالية، وأنه سيدمر لبنان، إذا ارتكب حزب الله خطأ وهاجمنا".

وأضاف: "نحن نعمل في المنطقة بأكملها بأي قوة وتوقيت نريده ونعمل انطلاقا من الاعتبارات الأمنية".

واعتبر غانتس أن اتفاق الغاز المتبلور مع لبنان (ترسيم الحدود البحرية) جيد، وأنه لا يزال من الممكن التوصل إليه.

وأشار إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق وهي مصممة على حماية أصولها".

وأضاف "نقوم باعتبارات صحيحة .. لا نساوم أبدا على الأمن، لأننا تلقينا ملاحظات غير منطقية بالنسبة لنا .. قلنا ذلك والكرة في أيدي اللبنانيين الآن".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى تصريحات زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق، قائلا: "أنا أعرف نتنياهو منذ سنوات عديدة - كان سيوقع عليه من الناحية الأمنية والاستراتيجية".

وبحسب قوله "ما يفعله (نتنياهو) هنا هو التلاعب، إنه اتفاق جيد للطرفين، إسرائيل حصلت على ما تريد. لا ينبغي لأحد اختلاق القصص".

تهديدات حزب الله

وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة بأنه حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.

وفي تصريحات لنائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش خلال خطبة الجمع، قال: "العدو (إسرائيل) لا يفهم بلغة الدبلوماسية، ومخطئ من يعتبر أن العدو يمكن أن يسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده، فالعدو لا يفهم إلا بمنطق القوة وهذا ما أثبتته كل التجارب الماضية".

وأضاف: "نحن نثق بأنفسنا وبقوتنا وجاهزون لكل الاحتمالات وليس واردا أن نسكت عن حقوقنا والمقاومة اليوم أقوى وأشد وأصلب من أي زمن مضى".

واعتبر أن التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان "لا قيمة لها، وأن العدو أراد من خلالها أن يشن حربا نفسية على اللبنانيين لإخافتهم وإجبارهم على التراجع".

السفير الأمريكي

ونفى السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، تصريحات قادة المعارضة الإسرائيلية بأن نتيجة الاتفاق الأمريكي المقترح للمفاوضات البحرية بين إسرائيل ولبنان كانت بمثابة "استسلام لحزب الله".

وفي مقابلة مع وكالة "جيويش تلغرافك"، علق توم نيدس على التصريحات التي أدلى بها قادة المعارضة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو قائلا: "إن "هذا سخيف"..أدلى نتنياهو، بهذه التصريحات الاستفزازية ضد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد كجزء من حملة انتخابية مستمرة".

تفجير الإتفاق

وأعلنت إسرائيل رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

وأوضحت "إسرائيل" أن إنتاج الغاز سيتم قريبا بأي ثمن، حتى لو لم يتم التوقيع على اتفاق مع لبنان.