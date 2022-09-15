غانتس: لبنان سيدفع الثمن إذا هاجم حزب الله "كاريش"

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، حزب الله اللبناني، من مهاجمة منصة كاريش للغاز، وتعطيل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

وأكد غانتس، أن لبنان سيكون الثمن، إذا أراد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، تعطيل المفاوضات و"مهاجمة كاريش"، بفنحن نرحب بذلك ولكن الثمن سيكون لبنان، بحسب وسائل اعلام لبنانية.

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد صرح أمس الأربعاء، بأن الاتصالات المتعلقة بتسوية ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قطعت شوطا متقدما، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.

وقال عون، إن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية سيمكن لبنان من التنقيب عن النفط والغاز وسيعطي اقتصاد لبنان دفعة إيجابية للخروج من الأزمة.

وتابع: "هناك تفاصيل تقنية فيما يتعلق بإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، مشيرا إلى أنه يتم دراستها بما يحقق مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته".

وأعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، الإثنين الماضي، أن "آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، قدم اقتراحات جديدة في سبيل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين".

وقال بو حبيب، عقب لقائه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه "لا يمكنه الإفصاح عن الاقتراحات الجديدة"، مضيفا أن "هناك تقدما في المفاوضات ولم تصل إلى النهاية حتى الآن".

وأضاف أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وطلب منه إتمام الاتفاق"، مؤكدا أن "الجانب الأمريكي مقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل".

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات لترسيم الحدود البحرية المشتركة بوساطة أمريكية لتحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ولفتح المجال أمام المزيد من الاستكشافات البحرية في هذا المجال.