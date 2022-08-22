غانتس: نرفض دولة ثنائية القومية.. ونستعد لتحركات ضد ايران

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، رفضه لرؤية دولة ثنائية القومية، لافتا إلى أن "أولئك الذين يرون دولتين لشعبين كحل للصراع يعيشون في وهم".

وقال غانتس خلال مؤتمر صحفي: "ومن يظن أنه لن يكون هناك "عرب" في يوم من الأيام في الضفة الغربية يعيش في وهم أكبر".

وحول إمكانية إقامة عاصمة فلسطينية بالقدس، قال غاتتس في حديثٍ لإذاعة (103fm) الإسرائيلية، إن "هناك قرى مدنية يطلق عليها الفلسطينيون القدس، وهي ليست في الغلاف الحضري للقدس، يمكن تعيين عاصمة لهم هناك".

وشدد غانتس، على وقوف "اسرائيل" ضد الاتفاق النووي، معتبرا أنه سيسمح لإيران بتعزيز قدراتها العسكرية، ومؤكدا أن "اسرائيل" تستعد لتحركات من جانبها بهذا الإطار.

יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ ל-@golan_aryeh: אנחנו לא מוכנים לראות מדינה דו-לאומית. מי שרואה בשתי מדינות לשני עמים פתרון לסכסוך - חי באשליה. ומי שחושב שיום אחד לא יהיו ערבים ביהודה ושומרון חי באשליה עוד יותר גדולה#הבוקרהזה pic.twitter.com/emKXAYYWKF — כאן | רשת ב (@ReshetBet) August 22, 2022

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد قال في تصريحات سابقة، "إنه من الصعب التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع مع الفلسطينيين مقترحاً أن يقوم الحل السياسي للصراع على إقامة كيانين منفصلين إسرائيلي فلسطيني مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية في المنطقة برمتها".

وقال غانتس أن الحل السياسي مع الفلسطينيين يقوم على كيانين منفصلين إسرائيلي فلسطيني مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية في المنطقة برمتها.

وأضاف "ومع ان هذين الكيانين سيكونان منفصلين سياسياً لا بد من التعاون الاقتصادي بينهما ".

وتابع غانتس "يضمن هذا الحل التواصل الجغرافي للمناطق الفلسطينية من خلال إنشاء بنى تحتية للمواصلات "، وأوضح أنه من الصعب التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع، لكنه يحاول إيجاد واقع أفضل "يمكننا من العيش بسلام وبهدوء".

وأكد غانتس أنه يولي أهمية كبيرة للمحادثات التي يجريها مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إذ أن عباس يعارض العنف ويوجه المساعي الفلسطينية إلى الساحة السياسية.