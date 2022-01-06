غانتس يعزي بضحايا حادث أريحا وعباس يعلن الحداد

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الخميس، عن تعازيه في ضحايا حادث أريحا الفلسطينيين، فيما اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد غدا الجمعة على ارواح الضحايا.

وكتب غانتس في تغريدة "أود أن أتقدم بالتعازي والمواساة من أعماق قلبي لعائلات الضحايا الذين توفوا نتيجة حادث الطرق الذي وقع في خط 90، كما ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف: "أتقدم بالشكر لطواقم الإنقاذ الإسرائيلية التي هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ لتقديم العلاج للجرحى وإخلاء الضحايا".

ولقي ثمانية فلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون الخميس، جراء حادث سير في شمال أريحا.

وأفادت القناة 12 العبرية، بأنه تم رصد عدد كبير من المصابين في حادث أريحا ، جزء منهم في حالة حرجة جدا، بعد حادث سير بالقرب من قرية فصايل القريبة من أريحا.

ونشر الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تغريدة يعزي فيها بالضحايا. وارفق التغريدات بصور ومقاطع تظهر عمليات اخلاء المصابين على متن مروحيات للجيش الاسرائيلي.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد وتنكيس الأعلام ليوم واحد على ارواح ضحايا حادث اريحا . كما دعا الى اقامة صلاة الغائب عليهم.

ومن جانبه افاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم الى ان اعمار الضحايا في حادث أريحا تتراوح ما بين 14- 17 عاما وجميعهم من بلدة عقربا.

لقطة من موقع حادث أريحا

وأضاف ان الضحايا هم: جاسر زاهر بني جامع، محمد حمزة بني جامع، حمادة حكمت بني جابر، زيد معتصم بني منيه، براء زكريا بني منيه، حمادة حسام علي بني جامع، معتز ابراهيم دله، يزيد برهان بني جامع.

بينما نقل مصابان الى مستشفيات 48 وهما:طاهر باسم بني جامع، مؤمن حسام بني جامع.

وقامت مركبات اسعاف فلسطينية مساء اليوم بنقل ضحايا حادث السير من مدينة اريحا إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.