غانم المفتاح: عشريني بنصف جسد يلفت اهتمام العالم

ينادي عليه امير البلاد تميم بن حمد، ويتقدم نحوه ، ينحني، مصافحا ومقبلا لانفه ووجنتيه ، تقديرا ومحبة واعتزاز، مطمئنا على صحته ومداعبا، لـ غانم المفتاح الشاب العشريني الذي جذب انظار العالم بنصف جسد، وطلاقة لسان ، وثقة بالنفس لا مثيل لها، والملفت ان غانم المفتاح يصر على الحصول على شهادة جامعية، والتخصص في العلوم السياسية، بهدف أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويمثل بلاده.

من يستحق الثناء والشكر بعد الله لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي أكمل تحقيق حلم سمو الامير الوالد في جمع العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة .. والشكر تتواصل مفرداته للممثل الشخصي لسمو الامير صاحب السمو الشيخ جاسم مهندس الفكرة… pic.twitter.com/ygtsfmaZbn — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) November 20, 2022

غانم المفتاح امام 5 مليار انسان

تقدم غانم المفتاح يعاني من مرض نادر ولد به ومنع نمو الجزء السفلي من جسده بكل ثقة وبلا خجل الى وسط الملعب، تحدث بطلاقة لسان وحكا قصتة برواية بسيطة اثبتت طلاقة لسانه وعزيمته وإصراره، وفتح حوار مع الممثل الأميركي الشهير، مورغان فريمان، جذب الانتباه والتركيز لخمسة مليار شخص في انحاء العالم

غانم المفتاح ومتلازمة التراجع الذيلي (CDS)

ولد غانم المفتاح يوم 5 مايو 2002، مع حالة نادرة تعرف باسم متلازمة التراجع الذيلي (CDS)، التي تعني مشكلات في نمو الجزء السفلي من الجسم.

رفض الطفل القطري في البداية وطل على موقفه الاستسلام لمتلازمة التراجع الذيلي (CDS) وواظب على العلاج المستمر ونجح في التغلب على ذلك بـ"الصبر والإيجابية"، ويوضح "لم يتحدّ إعاقته بل تعايش معها بأمل كبير في الحياة".

يتحدث عن والدته وصبرها معه ويقول "تعلمت من أمي أنه لا شيء اسمه المستحيل"

حياة طبيعية لـ غانم المفتناح

لم تمنعه متلازمة التراجع الذيلي عن اداء حياته الطبيعية ويؤكد غانم المفتاح "أنه يمارس التزحلق على الجليد وتسلق الجبال وكرة القدم والسباحة وكرة السلة والسباحة، مشددا على أن الرياضة ساعدته في تقوية عضلاته والاعتماد على نفسه"، وعلى صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يهزأ غانم المفتاح من بعض الذين تحدوه بعدم قدرته على قيادة السيارة، فيقفز الى الجيب ويجلس في مقعد القيادة وينطلق

القاب لـ غانم المفتاح