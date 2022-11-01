غرق قارب لمهاجرين قباله السواحل اليونانية

بدات قوات خفر السواحل اليونانية عملية بحث واسعة بعد ورود انباء عن عشرات الأشخاص المفقودين، اثر انقلاب قارب كانوا يستقلونه بعد عاصفه شديدة قبالة العاصمة اليونانية.

وسجلت الشرطة اليونانية صورا وافلام فيديو لاشخاص يقفون على الصخور بوضع مزري ويلوحون طلبا للمساعدة، وقالت الشرطة اليونانية ان زوارقها التي عملت على انقاذ الضحايا واجهت ايضا أمواجا عاتية أثناء البحث والإنقاذ ليلاـ وافاد خفر السواحل إن عملية الإنقاذ تعطلت بسبب الطقس القاسي، لاسيما مع رياح قوية على الرغم من مشاركة مروحية وزورق دورية تابع لخفر السواحل وسفينتان قريبتان في عملية البحث والانقاذ.

ويبدو انها نجحت في عملية انقاذ عدد من المهاجرين حيث اظهرت صورا ولقطات لمجموعة منهم ملفوفين في أغطية من رقائق الألومنيوم، وجالسين على سطح زورق الدورية اليونانية ، وتشير المعلومات الى انقاذ 9 اشخاص في جزيرة غير مأهولة جنوب جزيرة إيفيا.

وحسب تصريحات الناجين فان القارب الذي اقلهم كان قاربا شراعيا وحمل 70 شخصا وقالو انهم أبحروا في البداية من إزمير على الساحل التركي.

ووفق المعلومات فقد استمرت عملية بحث وإنقاذ منفصلة منذ الإثنين على امل العثور على ثمانية أشخاص تم الإبلاغ عن فقدهم بعد انقلاب زورقهم وتم إنقاذ أربعة ناجين يوم الإثنين من هذا الحادث.

وبداية الشهر الجاري غرق ما لا يقل عن 27 شخصا في حادثين منفصلين، وتعرف المنطقة التي غرق فيها القارب، باسم مضيق كافيريا وتقع بين جزيرتي إيفيا وأندروس، وهي منطقة "غادرة" ، حتى أن الرياح الخفيفة تسبب أمواجا عاتية.