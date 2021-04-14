غزة: الاعدام لعميل تخابر مع الاحتلال

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في هيئة القضاء العسكري بقطاع غزة، حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق (ب.ج) بتهمة التخابر مع جهة أجنبية معادية، والتدخل في القتل.

وبحسب بيان للمحكمة، فإن الحكم صدر بحق المتهم (ب.ج) خلال جلسة عقدت بتاريخ الخامس من الشهر الجاري.

وبين أنه تم تعديل التكييف القانوني للإدانة لتصبح الإدانة خلافًا لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، بدلاً من المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وتم إدانة المستأنف بالتهم المسندة إليه، وهي التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافًا لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، والحكم عليه بالإعدام رميًا بالرصاص سندًا لنص المادة (104) من قانون القضاء العسكري رقم (4) لسنة 2008.