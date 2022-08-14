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غزة تضمد جراحها بعد عدوان إسرائيلي غاشم

منشور 14 آب / أغسطس 2022 - 10:16
غزة تضمد جراحها بعد عدوان إسرائيلي غاشم

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