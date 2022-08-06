غزة: محطة "الكهرباء" تتوقف عن العمل

أدى انقطاع إمدادات الوقود عن محطة توليد الكهراباء في قطاع غزة، إلى توقف المحطة عن العمل في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم السبت.

وقالت سلطة الطاقة في "غزة"، إن جدول توزيع الكهرباء على المنازل سيصل بواقع أربع ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.

وأشارت إلى أن إيقاف محطة التوليد عن العمل بسبب الظروف الراهنة وعدم التمكن من توريد الوقود لمحطة التوليد.

والثلاثاء الماضي، أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوبي القطاع، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها خشية من رد الجهاد الإسلامي، على اعتقال القيادي بسّام السعدي بالضفة الغربية، مساء الإثنين.

وكان رفيق مليحة مدير عام محطة توليد الكهرباء بغزة، قد حذّر مسبقا، من مغبة استمرار عدم دخول الوقود لمحطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم أبو سالم .

وقال مليحة في تصريحات لمواقع صحفية فلسطينية محلية إنه "في حال لم يتم إدخال السولار اللازم لتشغيل محطة التوليد خلال اليومين القادمين، سيتم إيقاف المحطة".

وعصر الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ شن غارات على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، أسفرت حتّى اللحظة، بحسب وزارة الصحة، عن مقتل 11 فلسطينيا بينهم طفلة.

وأعلن داود شهاب الناطق باسم "الجهاد الإسلامي"، الجمعة، أن إسرائيل اغتالت تيسير الجعبري القيادي البارز في "سرايا القدس" الجناح المسلح للحركة.