الطيران الإسرئيلي يغير على قطاع غزة

شنت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الخميس سلسلة غارات استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ عددا من المواقع التابعة لـ"حماس"، منها موقع القادسية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة وموقع بالقرب من أبراج الشيخ زايد، وموقع اللواء شمال القطاع، وموقع الحشاشين في رفح.

من جهته ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن طائراته أغارات على 8 أهداف في 3 مجمعات عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه إسرائيل أمس.

وأوضح البيان أن الأهداف كانت مجمعا عسكريا شمال قطاع غزة وقاعدة تدريب وموقعا لإنتاج وتخزين أسلحة في جنوبه.

وحمّل الجيش في بيانه "حماس" مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه متوعدا بأنها ستتحمل تداعيات "النشاطات الإرهابية" ضد المواطنين الإسرائيلين.