غضب في ايران: وفاة عشرينية في مركز امني

اعلنت ايران عن وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها في مركز امني حيث تداولت معلومات تعرضها لتعذيب وانتهاكات لاجبارها على لبس الحجاب على الرغم من انها زائرة وليست مقيمة في البلاد

وقالت تقارير ايرانية وحقوقية ان الضحية العشرينية كانت تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

“I want my daughter alive.”

Mahsa Amini’s grieving mother in hospital in Tehran.



This is the moment that Mahsa Amin’s family were told that the doctors couldn’t save her life.#MahsaWasMurdered by the Islamic Republic’s hijab police in Iran.



pic.twitter.com/CdqI1hRG1P — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022

واعلنت شرطة طهران إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي "إرشادات" بشأن قواعد اللباس، وادعت ان الضحية عانت فجأة من مشكلة في القلب... ونقلت على الفور إلى المستشفى، قبل ان يعلن التلفزيون الرسمي الجمعة وفاتها "للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي".

این ویدیو رو بزنید بر فرق سر هر کسانی که تا دیروز فیلم گرفتن از وحشی‌گری آمران حجاب را رویارویی مردم تلقی می‌کردند. ما نمی‌خواهیم فقط کثافت گشت ارشاد را جمع کنید ما می‌خواهیم بساط کثیف خود جمهوری اسلامی جمع شود و شما گورتان را گم کنید pic.twitter.com/qRcY0KsnDk — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 16, 2022

وحسب ما كشفت الناشطة الحقوقية الإيرانية، مسيح علي نجاد أن الفتاة دخلت في غيبوبة بسبب "تعرضها لضرب مبرح" بعد أن تم توقيفها من قبل شرطة "الأخلاق".

ثم تساءلت "لماذا هذه المأساة ليست في الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الدولية؟"

The Islamic Republic of Iran regime did this to an innocent young woman! Her “crime”: improper hijab.

Now Mahsa Amini is in a coma.

No sanctions relief for this brutal dictatorship that daily commits human rights abuses against the innocent people of Iran! #مهسا_امینی pic.twitter.com/ECArk13fzK — Ellie Cohanim (@elliecohanim) September 16, 2022



وقبل الإعلان عن الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية في بيان إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة.

كما أعلنت السلطة القضائية عبر وكالتها الإخبارية "ميزان" عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

مادربزرگش با نوای کُردی می‌خوند و پدرش که تاره از هشتگرد اومده بود، می‌گفت به دادِ دخترم برسین. خاک بر سرِ من. خاک بر سرِ ما. هیچ‌کاری از دستمون برنیومد. اما رختِ سیاه دیگه پرچمِ ماست. pic.twitter.com/3MCeGWewwT — Niloofar Hamedi | نیلوفر حامدی (@NiloofarHamedi) September 16, 2022

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فرزندان آنها می روند

فرزندان ما می میرند#مهسا_امینی 💔 pic.twitter.com/aRiSd5nAAA — alikarimi8 (@aliiiikarimi8) September 16, 2022

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