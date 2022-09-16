  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. غضب في ايران: وفاة عشرينية في مركز امني

غضب في ايران: وفاة عشرينية في مركز امني

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2022 - 05:02
مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي "إرشادات" بشأن قواعد اللباس
مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي "إرشادات" بشأن قواعد اللباس

اعلنت ايران عن وفاة الشابة  مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها في مركز امني حيث تداولت معلومات تعرضها لتعذيب وانتهاكات لاجبارها على لبس الحجاب على الرغم من انها زائرة وليست مقيمة في البلاد 

وقالت تقارير ايرانية وحقوقية ان الضحية العشرينية كانت تزور طهران مع عائلتها عندما أوقفتها الأربعاء وحدة الشرطة المكلفة فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بما في ذلك اشتراط تغطية شعرهن بحجاب.

 

 

واعلنت شرطة طهران إن مهسا أميني أوقفت مع نساء أخريات لتلقي "إرشادات" بشأن قواعد اللباس، وادعت ان الضحية عانت فجأة من مشكلة في القلب... ونقلت على الفور إلى المستشفى، قبل ان يعلن التلفزيون الرسمي الجمعة وفاتها "للأسف ماتت وتم نقل جثتها إلى معهد الطب الشرعي".

 

 

وحسب ما كشفت الناشطة الحقوقية الإيرانية، مسيح علي نجاد أن الفتاة دخلت في غيبوبة بسبب "تعرضها لضرب مبرح" بعد أن تم توقيفها من قبل شرطة "الأخلاق".

ثم تساءلت "لماذا هذه المأساة ليست في الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الدولية؟"

 

 


وقبل الإعلان عن الوفاة، أشارت الرئاسة الإيرانية في بيان إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز إلى وزير الداخلية بالتحقيق في المسألة.

كما أعلنت السلطة القضائية عبر وكالتها الإخبارية "ميزان" عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة.

 

.

 

،


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...