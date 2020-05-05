تعتبر المقلوبة من الأطباق الشهية والمحببة للكثير من الشعوب العربية، ويمكن صنعها بعدة طرق وإضافات مختلفة، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل في تحضيرها.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة عمل مقلوبة الدجاج:

المكوّنات:

- أربع قطع دجاج.

- كوب ونصف من الأرز ذو الحبة المتوسطة.

- حبة باذنجان كبيرة مقطعة إلى شرائح طولية.

- حبة بصل مفرومة ناعم.

- حبة واحدة فلفل حار أخضر.

- نصف كوب شعيرية.

- نصف كوب زيت نباتي.

- ملعقة كبيرة ونصف بهارات مشكلة.

- نصف ملعقة قرفة.

- ملعقة كبيرة ملح.

- ربع ملعقة هيل مطحون.

- ربع ملعقة زنجبيل مطحون.

- نصف ملعقة فلفل أسود.

- لوز نيّء أو فستق نيّء للتزيين.

طريقة التحضير:

- يوضع القليل من الزيت مع البصل والدجاج في قدر ويقلب حتى يشقر لونه.

- يضاف إليه القليل من البهارات والهيل والقرفة والزنجبيل، ويقلب قليلاً معه.

- يضاف إليه كوبين ونصف من الماء المغلي، ويغطى القدر ويترك على الغاز لمدة أربعين دقيقة وهو يغلي.

- يتم نقع الرز في ماء فاتر لمدة عشرين دقيقة، ثم يغسل بالماء البارد مرتين.

- يوضع الزيت في مقلاة حتى يسخن، ويقلى الباذنجان حتى يشقر، ويصفى من الزيت ويوضع جانباً.

- تقلى الشعيرية حتى تشقر ثم تصفى من الزيت.

- توضع الشعيرية وما تبقى من البهارات المشكلة والفلفل الأسود والملح على الأرز وتقلب المكوّنات حتى تمتزج.

- بعد أن ينضج الدجاج نصفيه من الماء ونضعه في قاع قدر غير لاصق، ونرتب شرائح الباذنجان فوقه على شكل طبقة أو على أطراف القدر بشكل طولي.

- نضع الأرز المجهز فوق الباذنجان ويسوّى السطح حتى يصبح مستوياً.

- يصفى الماء الذي تم سلق الدجاج فيه جيداً، ويوضع صحن زجاج فوق الأرز بشكل مقلوب ويتم سكب الماء فوقه، حتى يغطي الأرز ويرتفع عنه قليلاً.

- يبعد صحن الزجاج بعد الانتهاء من سكب كمية الماء المناسبة، ويوضع القدر على نار الغاز المرتفعة، ويغطى جيداً.

- عندما يبدأ القدر بالغليان، تخفض نار الغاز لدرجة متوسطة، وعندما يجف الماء عن السطح تخفض لأقل درجة، مع المحافظة على تغطية القدر طوال الوقت.

- بعد التأكد من جفاف الماء بشكل تمام، يتم تذوق الأرز للتأكد من نضوجه، وإذا لم يكن ناضج بالشكل المطلوب، يتم إضافة القليل من الماء في أماكن مختلفة على الأرز، ويترك حتى يجف.

- يقلب القدر في وعاء مسطح مناسب للكمية المحضرة، ويتم ترتيبه بشكل مناسب بحيث توضع قطع الدجاج فوق الأرز بشكل مناسب.

- يتم قلي الفستق أو اللوز في الزيت حتى يصبح لونه ذهبياً، ثم يرش على الطبق بطريقة مناسبة.

- تقدم المقلوبة مع السلطة واللبن كوجبة رئيسية للغداء.

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