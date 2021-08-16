غني فر مع اكياس مكدسة من الاموال

كشفت تقارير دبلوماسية غربية النقاب عن قيام الرئيس الافغاني الفار أشرف غني بنهب اموال طائلة من الدولة قبل ان يفر من كابل.

ونقلت مصادر دبلوماسية روسية ان غني الذي وصل الى مطار كابول كانت ترافقه 4 سيارات مليئة بالمال، الى جانب طائرة مروحية، وما لم يتمكن من حمله معه بقي على مدرج الإقلاع بالمطار.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيكيتا ايشينكو السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية: "أما بالنسبة لسقوط النظام، فإن أكثر ما يصور ذلك بدقة، هو كيف هرب غني من أفغانستان: أربع سيارات كانت مكدسة بالمال، حاولوا إدخال قسم آخر من المال إلى طائرة هليكوبتر، لكنها لم تتسع لكل الأموال، ولذلك بقي بعضها على مدرج الإقلاع والهبوط في المطار".