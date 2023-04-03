غني يخونك أو فقير يصونك... سؤال يغضب الأردنيين

البوابه - غني يخونك أو فقير يصونك…؟ شكل هذا السؤال الموجه إلى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عمر زوربا عبر مقابلة تلفزيونية مسجلة مسبقا، أجرتها قناة أردنية محلية حالة من الجدل في الأوساط الأردنية، فيما كانت الإجابة على السؤال من قبل الضيف أشد صدمة وأكثر جدلا بين النشطاء على المنصات التفاعلية في الأردن.

وقامت المذيعة ناديا الزعبي بطرح سؤال على ضيفها ضمن برنامج فاهم الطابق قائلة، "ماذا تنصح الأردنية، غني يخونك أو فقير يصونك؟" الأمر الذي أثار حفيظة أردنيين محافظين طالبوا بوقف البرنامج الذي يبث خلال شهر رمضان المبارك، حيث قام الضيف بالإجابة على السؤال المثير للجدل بقوله: "إذا الرجل معبي الجيبة، يخون ويعمل الي بده إياه".

كما أثار هذا السؤال واجابته من قبل الضيف عمر زوربا استياء عدد من الصحفيين الأردنيين والعاملين في مجال الإعلام أبرزهم المذيع حسام غرايبة الذي انتقد البرنامج والسؤال والإجابة بشكل واضح ضمن برنامجه الصباحي ذائع الصيت "صوتك حر"، معتبرا أن البرنامج المشار اليه يسعى لإحداث خلل في قيم المجتمع الأردني.

حسام غرايبه ينتقد اجابه عمر زوربا على سؤال غني يخونك أو فقير يصونك؟

متساءلا خلال برنامجه في اذاعه حسنى المحافظة عن دور إدارة القناة التي بثت البرنامج المسجل، إذ أن من المفترض أن تكون قد اطلعت عليه قبل بثه، لافتا إلى أن الهدف من ذلك هو نشر الفجور في المجتمع، كما تساءل الغرايبة إن كان هذا مبدأ الأردنيين؟؟ وعن القيمة التي تريد القناة أن توصلها للناس؟