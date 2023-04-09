غواصة نووية اميركية الى الخليج لحماية سفن اسرائيل من هجمات ايرانية

تفيد تقارير اعلامية نقلا عن مسؤولين امنيين غربيين ان الولايات المتحدة واسرائيل تستعدان للتصدي لهجمات الحرس الثوري على سفن ومراكب تجارية وعسكرية اسرائيلية في الخليج.

وقالت "نيويورك تايمز" أن الحرس الثوري الإيراني خطط لتنفيذ ضربات وهجمات بطائرات بدون طيار على سفن تجارية إسرائيلية كانت تبحر في مياه الخليج وبحر العرب.

ووفق الصحيفة فان الجيش الاميركي ارسل غواصة هجومية نووية الى المنطقة للرد على اي ضربة يشنها الحرس الثوري ضد السفن الاسرائيلية

وتنقل الصحيفة عن مصادر ايرانية ان الحرس الثوري " يدرس شن هجمات على السفن المملوكة لإسرائيل في المنطقة، كوسيلة للرد على الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا التي قتلت اثنين من أفراد الحرس الثوري في مارس الماضي".

وكثفت القوات الاسرائيلية خلال الايام الاخيرة من هجماتها على المواقع الايرانية في سورية والتي اسفرت عن مصرععدد من المستشارين العسكريين والامنيين وقد توعدت طهران بالرد على العدوان الاسرائيلي

وحسب التقارير فان الهدف الثاني من نشر الغواصة النووية الاميركية في الخليج هو ما تزعمه واشنطن بـ الحفاظ على استقرار أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، حيث يتم نقل ملايين الدولارات من البضائع التجارية والنفط والغاز يومياً