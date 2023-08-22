غواصو ينتشلون جثة منتحر بعد 6 ايام من البحث في كركوك

نجح غواصون من البصرة وكردستان والاهالي من انتشال جثة غريق في مشروع ماء داقوق جنوبي كركوك، بعد البحث عنها طوال 6 أيام.

وخلال الايام الستة نصب اهالي المنطقة الخيام بالقرب من مشروع الماء ليبقو على مقربة من مكان الحادث وناشدو الدولة والجهات المعنية للتدخل ومساعدتهم ونقل موقع 964 عن الاهالي انه في 19 آب الجاري بعثوا مناشدة إلى الجهات المعنية في الحكومة وأهالي المحافظات الجنوبية والغربية وإقليم كردستان، وكل من يستطيع تقديم المساعدة في العثور على جثة ابنهم الغريق.

وتمكن اخيرا غواصو المحافظات الجنوبية من انتشال الجثة

وقال المصدر ان عدد من الغواصين وصلو من جنوب البلاد تحديداً من البصرة، ومن إقليم كردستان لمساندة أهالي داقوق في عملية البحث عن جثة الغريق.

الشرطة العراقية قالت ان "الشرطة النهرية عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر 51 عاماً كان قد ألقى بنفسه في مشروع ماء داقوق في 17 آب الجاري" والمحت الى ان قيس كان قد انتحر