غوايدو يدعو أنصاره للخروج بأكبر مسيرة في تاريخ فنزويلا

دعا زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو أنصاره الجمعة للخروج إلى الشوارع أول مايو أيار للمشاركة فيما سماها “أكبر مسيرة في التاريخ” في البلاد لتكثيف الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي.

وكرر غوايدو دعوته للقوات المسلحة في بلاده للانحياز إليه في الصراع على السلطة المستمر منذ ثلاثة أشهر. كان غوايدو، الذي يرأس الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة، قد قام بتفعيل مادة في الدستور ليتولى الرئاسة مؤقتا على أساس أن اعادة انتخاب مادورو عام 2018 تمت بصورة غير مشروعة.

وقال غوايدو أمام حشد تجمعوا في ساحة بشرق كراكاس “يجب أن يسمعوا الناس وهم يقولون: كفى”. وحدد يوم المسيرة في عيد العمال في الأول من مايو أيار.

وتابع غوايدو “ندعو كل الناس للانضمام إلى أكبر مسيرة في التاريخ في فنزويلا للمطالبة بإنهاء اغتصاب (السلطة) حتى يمكن وضع حد لهذه المأساة”.

وكانت الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية قد اعترفت بغوايدو زعيما شرعيا لفنزويلا. ويعاني البلد الغني بالنفط من ركود على مدى ست سنوات مع ارتفاع هائل في نسب التضخم ونقص في السلع الأساسية مما دفع أكثر من ثلاثة ملايين مواطن للهجرة.