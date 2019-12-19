غوتيريش: دول تنتهك حظر الأسلحة على ليبيا

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعض الدول الأعضاء في المنظمة، واتهمها بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عقد الأربعاء، في العاصمة روما.

وقال غوتيريش: “إنه أمر محبط للغاية بالنسبة لي، أن يعلن مجلس الأمن حظر الأسلحة (على ليبيا)، ويطلب وقفا لإطلاق النار عدة مرات، ولا أحد يحترم ذلك على أرض الواقع”.

وأضاف: “لدينا العديد من الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) تمد طرفي النزاع بالأسلحة، كل أسبوع”.

وفي السياق، وصف غوتيريش الوضع في ليبيا بأنه “سرطان ينشر عدم الاستقرار والصراعات في عدة أجزاء من إفريقيا، لا سيما في منطقة الساحل (الإفريقي)”.

من جهته، شدد كونتي على أن نجاح الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل “لن يتم قبل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات خليفة حفتر.

والخميس الماضي، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة الليبية، أعلن حفتر بدء “المعركة الحاسمة” للتقدم نحو قلب طرابلس، في إطار العملية التي أطلقها 4 أبريل/ نيسان الفائت.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

كما تشهد منطقة الساحل، وهي منطقة قاحلة على الحافة الجنوبية من الصحراء الكبرى، مستويات غير مسبوقة من العنف منذ عام 2015، حيث تسعى الجماعات المسلحة إلى توسيع نفوذها عبر غرب أفريقيا.